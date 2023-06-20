لأول مرة.. الكلية الفنية العسكرية تنظم مسابقتي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

تنظم الكلية الفنية العسكرية مسابقة الذكاء الاصطناعى الأولى ومسابقة الأمن السيبرانى الأولى ضمن فعاليات مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية السابعة ( جائزة الفريق / إبراهيم سليم ) فى الفترة من 15 - 20 / 7 / 2023.

يأتي ذلك فى إطار إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتطبيقات مجالى الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى واكتشاف الشباب الموهوبين على مستوى الجامعات المصرية.

تقام المسابقتين تحت رعاية وزارة التربية التعليم والتعليم الفنى، وذلك للاستفادة من نتائج المسابقتين فى تطوير منظومات التعليم الرقمى.

تقام مسابقة الذكاء الاصطناعى الأولى بالكلية الفنية العسكرية بالتعاون مع مركز الابتكار التطبيقى ( AIC ) التابع لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقام مسابقة الأمن السيبرانى بالتعاون مع المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات ( CERT – EG ) .

ويعتبر تنظيم المسابقتين بالكلية الفنية العسكرية، فرصة لكل الموهوبين والمهتمين بمجالى الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى من طلبة الجامعات على مستوى مصر، لاختبار وصقل مهاراتهم الفكرية والإبداعية والتنافسية، حيث يصل إجمالى الجوائز المالية المقدمة إلى 600 ألف جنيهاً مصرياً .

لمتابعة تفاصيل وتوقيتات المسابقتين يرجى متابعة الصفحة الرسمية للمسابقة على FACEBOOK على الرابط التالى :

https://www.facebook.com/icmtc