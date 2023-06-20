إعادة تشكيل هيئة مكتب اتحاد المهن الطبية ومحمد علاء أمينًا عامًا

عقد اتحاد نقابات المهن الطبية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لإعادة تشكيل هيئة المكتب وتم اختيار الدكتور محمد علاء الدين أمين عام نقابة أطباء الأسنان أمينا عاما للاتحاد، والدكتور طارق مسك أمين صندوق نقابة الأطباء البيطريين أمين صندوق، والدكتور أبو بكر القاضى أمين صندوق نقابة الأطباء البشريين أمينا عاما مساعدا، والدكتور حسين عبد الهادى أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان كأمين صندوق مساعد.

جدير بالذكر أن مجلس اتحاد المهن الطبية الذي يضم ٤ نقابات “الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة”، من نقباء النقابات الأربع وأمناء صندوق النقابات الأربع وأمناء العموم لكل نقابة، كما يتولى رئاسة الاتحاد نقيب الأطباء البشريين طبقا للقانون رقم 13 لسنة 1983 والخاص بإنشاء اتحاد نقابات المهن الطبية.