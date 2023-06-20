جامعة المنصورة تستعرض أوجه الاستفادة من البعثات الخارجية

نظم قطاع الدراسات العليا بجامعة المنصورة اليوم العلمى لمبعوثى جامعة المنصورة بحضور الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة ماجدة نصر نائب رئيس الجامعة الأسبق، الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة السابق، الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، الدكتورة أمينة النمر عميد كلية التمريض، الدكتور محمد عبد اللطيف عميد كلية السياحة والفنادق، الدكتور محمد شطا عميد كلية الزراعة.

ومن جانبه أكد الدكتور شريف يوسف خاطر على أهمية الابتعاث للخارج وفوائده في تطوير تجارب الباحثين وصقل شخصياتهم، إلى جانب الفوائد التي يعود بها على الدولة من خلال تنوع التخصصات والذي يُسهم في بناء مصر وتحقيق رؤيتها 2030.

وأشار إلى أن جامعة المنصورة تخطو خطوات واضحة للاهتمام بأبنائها بطريقة تماثل أفضل الجامعات العالمية ، مؤكدا على أهمية تعظيم الاستفادة من خبرات اعضاء هيئة التدريس على المستويين المحلي والدولي ، من خلال تواصل فعال يساعد في دمج الكوادر من ابناء الجامعة في المشاركة الفاعلة في المجتمعين المحلي والدولي.

وخلال كلمته أشار الدكتور أشرف طارق حافظ إلى أن تنظيم اليوم العلمى لمبعوثى جامعة المنصورة، يأتى فى اطار تعريف شباب الباحثين بأهمية الابتعاث للخارج والفوائد والخبرات المكتسبة سواء على المستوى الشخصى للباحث أو المستوى البحثى والتعرف على قدرات ومشروعات بحثية ترفع من قدرات الباحثين ومنظومة البحث العلمى بالجامعة، وفى اطار الاهتمام بالمبعوثين تم انشاء مكتب رعاية المبعوثين في إطار حرص الجامعة على التواصل المستمر معهم لمتابعة أدائهم وتقديم الدعم المناسب لهم حتى حصولهم على درجاتهم العلمية والعودة لأرض الوطن.

وتضمنت فعاليات اليوم العلمى عرض لخبرات المبعوثين العائدين من الخارج من مختلف التخصصات بالجامعة وعرض لخدمات الادارة العامة للعلاقات الثقافية لرعاية المبعوثين، وعرض لدور مكتب العلاقات الدولية فى التواصل المستمر مع المبعوثين وكذلك تكوين شراكات مع كبرى الجامعات العالمية.

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