وزير الصحة ومحافظ مطروح يتفقدان مستشفى مارينا والعلمين النموذجي.. صور

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، مستشفى مارينا والعلمين النموذجي؛ للاطمئنان على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة والاستعداد والجاهزية مع استقبال موسم الصيف السياحى والاقبال على الساحل الشمالي ومطروح.

حيث تفقد عدد من الأقسام والاطمئنان على حالة عدد من المرض، وتم توجيه التواجد على مدار ٢٤ ساعة بأقسام الاستقبال والعناية، والتنسيق المباشر بين مرفق الإسعاف ومستشفيات الإحالة، ودراسة عمل بوابة خاصة بالطوارئ بمستشفى مارينا، وإظهار لوحات الإعلانات بالمستشفى للإجراءات وخطوات الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة مع الاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية اللازمة.

واشار وزير الصحة إلى المتابعة المستمرة للفرق الطبية من الوزارة لكافة المستشفيات والمواقع الطبية على مستوى محافظات الجمهورية، مع تواجد وانتشار أكثر من ٤ آلاف سيارة إسعاف مجهزة، والجاهزية لاستقبال واستيعاب الإقبال خلال الأعياد وموسم الصيف مع التأكيد على توافر الأدوية الطبية من الأمصال لمدة ثلاث شهور خاصة بمستشفيات الساحل ومطروح إلى امتداد ٤٥٠ كم التى تضم أكثر من ١٣٠٠ سرير و٢٥٠ سرير عناية، بالإضافة إلى وحدات الغسيل الكلوي و٣ أجهزة إشاعات رنين مغناطيسي و٧ أجهزة أشعة مقطعية مع توقع زيادة الكثافة والاقبال على الساحل الشمالي الغربي،

ووجه وزير الصحة الشكر للتعاون والدعم من محافظة مطروح وتذليل العقبات.

محافظ مطروح يتفقد مستشفى مارينا والعلمين النموذجي

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