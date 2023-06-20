ثورة 30 يونيو هي ثورة شعب انحاز لها جيش مصر العظيم لاسترداد الوطن والحفاظ على هويته وثوابته

قال النائب مجدي ملك،عضو مجلس النواب، إن ثورة 30 يونو المجيدة هي ثورة شعب إنحاز لها جيش مصر العظيم لاسترداد الوطن والحفاظ على هويته وثوابته ومؤسساته، بعد ان شهدت مصر مرحلة من الفوضي والتقسيم علي يد جماعة لم تُحسن استغلال فرصة إدارة البلاد كجماعة وطنية.

وأضاف “ملك” في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" ان مؤسسات الدولة إنهارت، وفقدت مصر علاقاتها بالمجتمع العربي والدولي والإفريقي، فيما عدا الدول التي كانت تستهدف تقسيم الدول العربية وإضعافها لصالح مخططها الذي اراد الله لمصر وشعبها الإنتصار بإرادة الشعب.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القوات المسلحة الباسلة وقفت مع الشعب المصري في ثورته أمام الجماعة الإرهابية، وانحازت إلى إرادته، فنجحت ثورة 30 يونيو الخالدة في ذاكرة وقلوب جموع المصريين.