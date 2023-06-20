إيهاب الطاهر يتقدم بأوراق ترشحه لمنصب "نقيب الأطباء"

تقدم الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، والأمين العام لنقابة الأطباء الأسبق اليوم الثلاثاء، بأوراق ترشحه على مقعد النقيب العام للأطباء، فى إنتخابات التجديد النصفى للنقابة المقرر إجراؤها 13 أكتوبر المقبل.

وأضاف “الطاهر” في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" عقب تقديم أوراق ترشحه، أن الوضع الحالي للطب والأطباء بمصر فى حالة حرجة جدا، ويحتاج إلى تدخل سريع وقوي من كل الجهات فى الدولة، لحل مشكلات هذا القطاع الذى يعاني، واتخاذ إجراءات سريعة جدا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأكد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أنه يضع علي رأس أولوياته في برنامجه الانتخابي، تحسين الخدمات النقابية المقدمة للأطباء من داخل النقابة، مطالباً: ضبط وتقليل الإنفاق الغير ضروري من ميزانية الإتحاد، وتحسين تحصيل الدمغة الطبية، وبهذا يمكننا إضافة موارد جديدة لإتحاد المهن الطبية لتحسين المعاشات النقابية للأعضاء، ودعم وتحسين مشروع العلاج.

وتابع الدكتور إيهاب الطاهر، المرشح علي منصب نقيب أطباء مصر، "يجب أن يكون للدولة إجراءات واضحة لمنع وقائع الاعتداء على الأطباء، لأنه حتي الآن جميع القواعد والإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة أو المستشفيات التابعة للحكومة فى هذا الشأن، فشلت فى القضاء علي هذه الظاهرة، فى وقت يعتبر فيه العالم كله الاعتداء على المستشفيات جريمة ضد الإنسانية.

وأكد ضرورة خروج قانون المسئولية الطبية المقدم في مجلس النواب منذ 7 سنوات وإلي الآن لم يتم تنفيذ مشروع القانون، ونحتاج أيضاً الي تحسين اجور الأطباء تحسين حقيقي لمنع الحد من هجرة وفرار الأطباء إلي الخارج.