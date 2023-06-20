شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بالشركة وفقا للإعلان رقم 8 لسنة 2023 وهي كالتالي:
الوظائف المطلوبة لوظائف الكهرباء 2023
1- رئيس قطاع المتابعة وشؤون التعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بديوان عام الشركة الدرجة العالية ذات الربط المالي 1680.
الشروط المطلوبة لشغل وظيفة رئيس قطاع المتابعة وشؤون التعاون:
- مؤهل عال مناسب وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 16 عامًا.
- قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة قيادية أو درجة نظيره للدرجة المتقدم إليها.
-اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الشركة في مجال عمله.-قدرة فائقة على القيادة والتوجيه.
2-مدير عام الإدارة العامة للمخازن بديوان عام الشركة:
-الشروط المطلوبة لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمخازن.
- مؤهل عال المناسب و خبرة لا تقل عن 15 سنة .
-قضاء مدة بينية في وظائف الدرجة الأدنى لا تقل عن سنتين.
-اجتياز البرامج التدريبية المقررة.
-قدرة عالية على القيادة والتوجيه.
3-مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بقطاع الكهرباء دمياط :
-الشروط المطلوبة لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية.
-بكالوريوس هندسة أو ما يعادلها تخصص مناسب وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 15 سنة .
-قضاء مدة بينية في وظائف الدرجة الأدنى لا تقل عن سنتين .
-اجتياز البرامج التدريبية المقررة .
-قدرة عالية على القيادة والتوجيه.
شروط عامة
وحددت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عدد من الشروط العامة يجب توافرها في المتقدمين لشغل هذه الوظائف وهي:
1- أن يكون المتقدم من العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وفي حالة يكون المتقدم من غير العاملين بالشركة يلزم موافقة جهة عمله من الشركات الشقيقة.
2- بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل موضح به «التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية الخبرات النوعية ومدتها» - الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم والدورات التدريبية موضحاً مدتها و مجالها ومكانها « العلاوة التشجيعية / خطابات الشكر والتقدير / الجزاءات إن وجدت وما تم فيها من تعديل أو سحب أو محو، وشهادات الخبرة اللازمة / أي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها» .
3- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها .
4- اقتراحات لتطوير الوحدة المتقدم إليها .
5- تقدم الطلبات شخصيا باليد من أصل وتسع نسخ.
6- تقدم الطلبات مستوفاة إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بديوان عام الشركة بالمنصورة شارع الجمهورية أمام مبنى محافظة الدقهلية.
7- لا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة من الوظائف المعلن عنها .
8- اجتياز البرامج التدريبية المقررة .