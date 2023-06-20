شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بالشركة وفقا للإعلان رقم 8 لسنة 2023 وهي كالتالي:

الوظائف المطلوبة لوظائف الكهرباء 2023

1- رئيس قطاع المتابعة وشؤون التعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بديوان عام الشركة الدرجة العالية ذات الربط المالي 1680.

الشروط المطلوبة لشغل وظيفة رئيس قطاع المتابعة وشؤون التعاون:

- مؤهل عال مناسب وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 16 عامًا.

- قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة قيادية أو درجة نظيره للدرجة المتقدم إليها.

-اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الشركة في مجال عمله.-قدرة فائقة على القيادة والتوجيه.

2-مدير عام الإدارة العامة للمخازن بديوان عام الشركة:

-الشروط المطلوبة لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمخازن.

- مؤهل عال المناسب و خبرة لا تقل عن 15 سنة .

-قضاء مدة بينية في وظائف الدرجة الأدنى لا تقل عن سنتين.

-اجتياز البرامج التدريبية المقررة.

-قدرة عالية على القيادة والتوجيه.

3-مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بقطاع الكهرباء دمياط :

-الشروط المطلوبة لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية.

-بكالوريوس هندسة أو ما يعادلها تخصص مناسب وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 15 سنة .

-قضاء مدة بينية في وظائف الدرجة الأدنى لا تقل عن سنتين .

-اجتياز البرامج التدريبية المقررة .

-قدرة عالية على القيادة والتوجيه.

شروط عامة

وحددت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عدد من الشروط العامة يجب توافرها في المتقدمين لشغل هذه الوظائف وهي:

1- أن يكون المتقدم من العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وفي حالة يكون المتقدم من غير العاملين بالشركة يلزم موافقة جهة عمله من الشركات الشقيقة.

2- بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل موضح به «التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية الخبرات النوعية ومدتها» - الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم والدورات التدريبية موضحاً مدتها و مجالها ومكانها « العلاوة التشجيعية / خطابات الشكر والتقدير / الجزاءات إن وجدت وما تم فيها من تعديل أو سحب أو محو، وشهادات الخبرة اللازمة / أي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها» .

3- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها .

4- اقتراحات لتطوير الوحدة المتقدم إليها .

5- تقدم الطلبات شخصيا باليد من أصل وتسع نسخ.

6- تقدم الطلبات مستوفاة إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بديوان عام الشركة بالمنصورة شارع الجمهورية أمام مبنى محافظة الدقهلية.

7- لا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة من الوظائف المعلن عنها .

8- اجتياز البرامج التدريبية المقررة .