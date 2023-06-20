بسبب الخلاف على مكان للصيد.. مقتل شاب في الدقهلية

تكثف مباحث مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية من جهودها لضبط المتهم بالتخلص من أخر وذلك بعد خلاف شب بينهم بسبب أولوية الصيد بقرية منية سمنود التابعة للمركز بعدما قام المجني علية بالنزول للصيد في منطقة خاصة بالمتهم .

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق الشحات، مأمور مركز شرطة أجا من مستشفى اجا المركزي بوصول "محمد.ر" وشهرته حمادة"جثة هامدة".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا الى المستشفى وبسؤال بعض الأهالي أكدوا نشوب مشاجرة بين المجني علية وشخص يدعي "محمد.ن" وذلك بسبب أولوية الصيد ونزول المجني عليه للصيد بإحدى الأماكن التي أعدها المتهم لنفسه وعند رؤيتة نشبت مشاداة كلامية بينهم تطورت الى حد الاشتباك وتخلص المتهم من المجني عليه.

وتكثف قوات الأمن من جهودها لضبط المتهم وذلك بعد فراره عقب ارتكابه للواقعة فيما جرى تحرير المحضر اللازم وايداع المجني عليه بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي لانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان نوع الإصابة التي لحقت به وأودت لوفاته ونوعية السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.