مذا يعني ظهور كلمة "أحمال" على شاشة العداد الكارت مسبق الدفع؟

فى حالة ظهور كلمة " أحمال " على شاشة العداد الكارت مسبق الدفع هذا يعني زيادة أحمال العميل وتعدي الحمل لأقصي قدرة للعداد ويُلزم العميل تخفيض أحماله استمرار التيار.



قدرة العداد الأحادي مسبق الدفع 80 أمبير أي يتحمل تركيب 4 تكيفات بقدرة 1.5 حصان ... "دون مشاكل"

- في حالة زيادة الأحمال عن قدرة العداد .. يتم فصل التيار الكهربي لمدة خمس دقائق( للتنبيه ) ثم يعود للتيار . ويُلزم العميل تخفيض أحماله لإستمرار التيار .. مع إستمرار الأحمال يتم فصل وعودة التيار لـ ٣ مرات ثم يفصل ولا يتم عودة التيار إلا من خلال شركة الكهربا، الأمر الذي يتطلب تغيير العداد ( بعداد أقصي قدرة عداد ثلاثي الأواجة ) ،وذلك بعد تصفية مديونية العداد القديم ..، وسداد الرسوم وتكاليف المقايسة المقررة ..، وتتحدد وفق القدرة المطلوبة والمقايسة الفنية.