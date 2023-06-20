قيمتها بـ 20 مليون جنيه.. إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بالإسماعيلية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بالإسماعيلية قدرت قيمتها المالية بأكثر من 20 مليون جنيه، فى ضربة أمنية حاسمة.

في نفس السياق رصدت الإدارة بالتنسيق مديرية أمن الإسماعيلية نشاط إثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" ، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية إعتزما تهريب كميات كبيرة من مخدرى الحشيش والهيدرو من شرق قناة السويس إلى غربها لترويجهما على عملائهما بإستخدام سيارة ربع نقل مُحملة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وذلك حال إستقلالهما السيارة المشار إليها بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق.. وقد أسفر التفتيش عن ضبط (2500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 250 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 100 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) مخفاه داخل حمولة السيارة بأجولة.

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات ، بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(20,500٫000) عشرون مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

يأتي ذلك إدراكاً بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة بهدف تحقيق المبادرة الأمنية لحماية الشباب والنشء بإعتبارهم ذخيرة الأمة المصرية من الوقوع فى براثن المخدرات .. وفى إطار المتابعة المستمرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لما يُستجد من طرق التهريب