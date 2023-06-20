بسبب مروى مائي.. إصابة 14 شخصا فى معركة بالأسلحة النارية يالدقهلية

اصيب 14 شخصًا فى مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية الشبول التابعة لمركز المنزلة شمال محافظة الدقهلية وذلك، بسبب الخلاف على مروى مائي بين الأراضي الزراعية وانتقلت قوات الشرطة للسيطرة علي الموقف ونقل المصابين الى المستشفى تحت حراسة الشرطة.



تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنزلة بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بين عائلتي "زرومبة" وعائلة "العجيري" بناحية قرية الشبول بنطاق المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين العائلتين بسبب الخلاف على مروي مائي (قناية ) ، واستخدم الطرفين أسلحة نارية فرد خرطوش وأصيب 14 شخص من العائلتين،

جرى السيطرة على الاشتباكات بمعرفة قوات الشرطة ونقل مجموعة من المصابين إلى مستشفي المنزلة تحت الحراسة ومجموعة أخري إلى مستشفي الجمالية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.