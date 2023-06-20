تعرف على الفيتامينات المسئولة عن صحة العين

صحة العين مهمة لاي شخص ويحتاج الجميع للحفاظ عليها ويحدث ذلك عن طريق لاعناية بها وتناول الأطعمة التي تقوي العين وتساعد على صحتها من خلال الفيتامينات المهمة لصحة العين، ومن المكملات التي تعمل على تحسين صحة العين فيتامين سي لقدرته على تقليل فرصة الإصابة بإعتام عدسة العين بنسبة 64٪ إذا تم تناوله كمكمل غذائي منتظم، وهو أحد الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم تقريبًا لجميع مستويات وظائف الخلايا وصيانتها.



مصادر الفواكه والمصادر النباتية لفيتامين سي:

عصير برتقال

الشمام

فاكهة الكيوي

مانجو

أناناس

بابايا

بطيخ

فراولة ، توت أزرق ، توت بري

بروكلي

الفلفل الأخضر والأحمر

قرنبيط

سبانخ

البطاطا الحلوة

اللفت الخضر

خضار ورقية

كرنب

طماطم



ومن الفيتامينات الهامة لصحة العين فيتامين أ حيث يعرف فيتامين (أ) للعيون بتقليل فرصة الالتهاب وحماية السطح الخارجي للعين وتحسين وظيفة الجهاز المناعي وبالتالي تعزيز الرؤية الليلية، ومن مصادر فيتامين أ:

البيض

خضار وفواكه برتقالية وصفراء

زيت كبد سمك القد

السمك

جزر

كريمة الحليب

بروكلي

السبانخ والخضروات الورقية الأخرى

وفيتامين د ضروري للغاية لتعزيز صحة العظام ، ويتم امتصاصه في الجسم من خلال التعرض لأشعة الشمس، فيشتهر بتعزيز صحة العظام والهيكل العظمي، كما انه حيوي لتنظيم الخلايا والعيون ونظام الأعضاء، يرتبط نقص فيتامين د بمرض السكري، مما يؤثر بشكل كبير على الرؤية والعينين، لذا يمكنك تناوله في المكملات الغذائية ومن مصادر فيتامين د:

سمك السلمون

زيت كبد سمك القد

التونة المعلبة

الفطر

صفار البيض

حليب الأبقار حليب

الصويا

الحبوب ودقيق الشوفان

عصير البرتقال

الرنجة والسردين

وفيتامينات ب المعقدة مثل ب 1 ، ب 2 ، ب 3 ، ب 6 ، ب 12 ،و الكولين، وحمض الفوليك والبيوتين، من المعروف أنه يقلل الالتهاب وبالتالي يقلل من مشاكل الأوعية الدموية التي تصيب شبكية العين، كما انه يوفر الحماية من أي ضرر دائم لشبكية العين ومن مصادر فيتامين ب:

الخضار الورقية

سمك السالمون

الكبد ولحوم الأعضاء الأخرى

لبن

بيض

المحار وبلح البحر

لحم

دجاج و ديك رومي

البقوليات

زبادي

لحم خنزير

بذور زهرة عباد الشمس

وفيتامين هـ هام لصحة العيون حيث يساعد على تأخير ظهور التنكس البقعي المرتبط بالعمر ويقلل أيضًا من فرص الإصابة بإعتام عدسة العين، تتفوق التغذية على الأشكال الطبيعية لفيتامين هـ على تناولها في شكل مكمل ومن مصادر فيتامين هـ

لوز

الفول السوداني وزبدة الفول السوداني

زيت بذرة القمح

زيت عباد الشمس وفول الصويا

البنجر والسبانخ

الفلفل الأحمر

يقطين

أفوكادو

مانجو

نبات الهليون

يساعد الزنك الجسم على امتصاص فيتامين أ واستخدامه بسهولة، كما أنه مسؤول عن تعزيز الرؤية الليلية وكذلك المساعدة على إفراز صبغة الميلانين الواقية في العين، ومع ذلك، لا تستهلك كمية زائدة من الزنك لأنها يمكن أن تزعج معدتك وتسبب مشاكل أكبر في الجسم ومن مصادر الزنك:

الدواجن

لحم البقر

المكسرات والبذور

الحبوب الكاملة

سمك القرم والمحار والكركند وسرطان البحر

حبوب الإفطار المدعمة

-أعراض نقص الفيتامينات على صحة العين:

الضمور البقعي المرتبط بالعمر وفيتامينات العين

الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) هو حالة تصيب العين تحدث للأشخاص فوق سن الخمسين، وهي أحد الأسباب الهامة للعمى، AMD هي حالة تتطور ببطء مع مرور الوقت عن طريق تدهور الرؤية أو ضعفها، تتمثل طرق منع التنكس البقعي المرتبط بالعمر في تناول وجبة مغذية واتباع أسلوب حياة صحي