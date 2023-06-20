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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملة أمنية بأسيوط لضبط حائزى وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية

حملة أمنية بأسيوط
حملة أمنية بأسيوط
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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرتى “مركز شرطة صدفا – قسم شرطة أبو تيج” .. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
 ضبط 44 قطعة سلاح نارى .. عبارة عن 16 بندقية آلية –16 بندقية خرطوش – 12 فردا محليًا - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 41 متهم " لعدد 30 منهم معلومات جنائية".
 ضبط (12) قضية اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (12متهم "لعدد 9 منهم معلومات جنائية").
 تنفيذ (487) حكم قضائى متنوع.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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