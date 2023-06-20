رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع لجنة المختبرات والأجهزة العلمية

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية جلسة لجنة المختبرات والأجهزة العلمية لشهر يونيو ٢٠٢٣ "أون لاين".

جاء ذلك بمشاركة أعضاء اللجنة الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع ، والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة وعمداء الكليات. وسعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.

بدا القاصد الإجتماع بتوجيه التهنئة للأمة الإسلامية ومنسوبي الجامعة ببداية العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وقرب حلول عيد الأضحي المبارك .

كما وجه التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري بقرب حلول ذكري ثورة 30 يونية كما وجه التهنئة لمحافظ المنوفية وأهالي المحافظة بالعيد القومي للمحافظة .

واستعرضت اللجنة مناقشة ادرا ج مشروع المدينة الطبية الجديدة في خطة العام المالي ۲۰۲۲ / ۲۰۲٤ بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي رئيس اللجنة وبحضور نواب مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة المنوفية والسكرتير العام المساعد بمحافظة المنوفية .

كما تم احاطة اللجنة بموافقة وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ووزارة المالية علي تعزيز الموازنة الإستثمارية للجامعة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٢ ، وموافقة وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية علي زيادة استثمارات الجامعة لإنشاء سور حول أرض المدينة الطبية الجديدة .

وأشار القاصد إلي زيارته مرتين لمجلس النواب لمناقشة ميزانية الجامعة وإدراج المدينه الطبية بميزانية الدولة العام المالي الجديد، مؤكدا علي دعم الأجهزة التشريعية والتنفيذية للمشروع وموجها الشكر للواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية علي دعمه الدائم للجامعة ، كما وجه الشكر لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة وكل الداعمين للمشروع .

وأضاف القاصد انه تم تكليف لجنة من المتخصصين بالجامعة بعمل دراسة جدوي لمشروع المدينة الطبية للعرض علي لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب تمهيدا لإدراج المشروع بالموازنة المالية .

ووجه القاصد بضرورة وضع رؤية واضحة لموازنة الجامعة الإستثمارية وتحديد احتياجات كل وحدات الجامعة بالكليات والمعاهد قبل بداية العام المالي الجديد .