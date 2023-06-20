ضبط المتهم بغسل 4 ملايين جنيه في الجيزة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة لقيامه بإختلاس أموال الشركة محل عمله والاستيلاء عليها "دون وجه حق" بزعم دفعها عمولات ومصاريف لبعض الأشخاص المُتعاملين مع الشركة "على خلاف الحقيقة".

تم الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت 4 ملايين جنيه جراء ممارسة نشاطه الإجرامى وقيامه بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى (تأسيس الشركات وشراء السيارات والوحدات السكنية) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بـ (4 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

