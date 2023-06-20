رئيس غانا: تحقيق القارة الأفريقية لأهدافها التنموية رهين بقوة مؤسساتها المالية الإنمائية

قال نانا أكوفو-أدو رئيس غانا إن القارة الإفريقية لن تكون قادرة على تحقيق أهدافها التنموية ما لم يكن لديها مؤسسات مالية إنمائية قوية.

واضاف خلال كلمته باجتماعات البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسم بنك” أن مؤسسات التنمية المالية في إفريقيا ظلت تعاني من نقص كبير في رأس المال، وإن هذه المؤسسات بحاجة إلى رأس مال مناسب وأن يكون لديها تنسيق فعال مع الاتحاد الإفريقي حتى تتمكن من تقديم أداء فعال للقارة.

وتُعقد الاجتماعات السنوية لأفريكسم بنك “AAM2023” للاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس البنك الذي تأسس في عام 1993. وأشار أكوفو أدو إلى أن بنكًا مثل "التصدير والاستيراد الصيني" لديه رأسمال بقيمة 54 مليار دولار في حين أن "أفريكسم بنك" يبلغ رأسماله 6 مليارات دولار فقط، داعيا الدول الإفريقية والأفارقة للمساهمة في مبادرة رأس المال العام لأفريكسم بنك من خلال الاكتتاب في الأسهم المخصصة لهم. وأشاد الرئيس أكوفو أدو بأفريكسم بنك لدوره التحفيزي في إفريقيا، داعيا لأن يسعى لتحسين تصنيفه مع وكالات التصنيف الائتماني من أجل تعزيز عملياته والقدرة على العمل باستمرار لصالح إفريقيا والأفارقة بدول المهجر في الكاريبي. وتعهد أكوفو أدو بالعمل على أن يحظى "افريكسم بنك" بوضع خاص في الاتحاد الإفريقي تقديرًا لدوره ومساهماته في القارة واصفا الاجتماعات السنوية الثلاثين للبنك AAM2023 بأنها حدث عابر للقارات، إثر مشاركة العديد من دول الكاريبي الذين أصبحوا أعضاء بشكل كامل في البنك بعد توقيع اتفاقيات الشراكة مع المؤسسة.