وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى لندن للمشاركة في مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا

وصل وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة فى مؤتمر لدعم أوكرانيا.

وذكرت قناة الحرة الإخبارية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن شارك فور وصوله إلى العاصمة لندن مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلى في فعالية يوم "اللاجئ العالمي"، التي تصادف يوم 20 يونيو من كل عام، في مركز خاص للاوكرانيين الفارين من الحرب الروسية.

وأشارت القناة إلى أنه من المتوقع أن يشارك بلينكن أيضا في العديد من الفعاليات خلال الزيارة للمملكة المتحدة حيث سيحضر مؤتمر دعم انتعاش أوكرانيا في العاصمة البريطانية لندن الذي يهدف لحشد الدعم الدولي لمساعدة كييف في التعافي من الحرب الروسية المستمرة منذ أكثر من عام.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة البريطانية "لندن خلال اليومين المقبلين، المؤتمر الدولي لإعادة إعمار أوكرانيا، بمشاركة مسؤولين من 62 دولة ومئات قادة الشركات العالمية الكبرى.. ومن بين القادة السياسيين يتوقع حضور رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظيرته الفرنسية، كاترين كولونا.

وكشفت الحكومة البريطانية، أن أهمية إنعقاد المؤتمر الدولي الثاني حول إعادة إعمار أوكرانيا، لا تقل عن أهمية الاستراتيجية العسكرية، وأن رئيس الحكومة البريطانية، ريشي سوناك، سوف يشدد خلال المؤتمر على أن "شجاعة أوكرانيا في ساحة المعركة يجب أن تسير بالتوازي مع رؤية القطاع الخاصّ لمساعدة البلاد على إعادة البناء والتعافي".

وتعد تلبية احتياجات أوكرانيا خطوات حاسمة نحو أن تصبح دولة حديثة ومنخفضة الكربون ومقاومة للكوارث وتغير المناخ تتماشى مع سياسات ومعايير الاتحاد الأوروبي بهدف الاستعداد للانضمام إلى التكتل الأوروبي، وحيث تتم معالجة نقاط ضعف السكان.