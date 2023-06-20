الـ"20" جنيه البلاستيك عيدية "الأضحى".. تضم مجسما لمسجد محمد على يظهر بألوان مختلفة وصورة تمثال الملكة كليوباترا والهرم الأكبر والعجلة الحربية القديمة

يستعد "البنك المركزي" لطرح العملة فئة "العشرين جنيه" من مادة البوليمر خلال الأيام المقبلة من خلال ماكينات صرف البنوك، والتى تحمل توقيع حسن عبد الله محافظ البنك المركزى المصرى.

يأتي هذا تزامنا مع عيد الأضحى، وستمسى "العيدية" بشكل مختلف هذا العام، خاصة أن شكل العشرين جنيه البلاستيكية محبب أكثر للأطفال، مثلما تم طرح العشرة جنيهات البلاستيكية.

تم تصميم العشرين جنيه الجديدة بطابع عصري حديث ومبتكر، لتجمع العملة الجديدة بين معالم معمارية إسلامية ومعالم الحضارة الفرعونية، وذلك بهدف الجمع بين حضارة الماضي والتاريخ العريق وما يتم إنجازه في الوقت الحاضر.

شكل العشرين جينه الجديدة

أطلعت "البوابة نيوز" على شكل العشرين جنيه الجديدة، مثل فئة العشرة الجينه البلاستيكية ولكن لونها أزرق، وصنعت أيضا من من مادة البوليمر، تم إنتاجها باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية.

يحمل نصف الوجه لـ"فئة العشرين الجديدة" صورة لمسجد محمد على، مع توقيع حسن عبد الله محافظ البنك المركزى المصرى.

بينما النصف الاخر للعملة يحتوي على رقيقة فضية من الوجه بمجسم لمسجد محمد على يظهر بألوان مختلفة، والوجه الأخر صورة تمثال الملكة كليوباترا ومجسم الهرم الأكبر والعجلة الحربية وبالمناسبة هم نفس رسومات العملة القديمة.

ويعد مسجد محمد علي هو أحد المساجد الأثرية الهامة والشهيرة بالقاهرة، وأنشأه محمد على باشا، وهو أحد أبرز المعالم السياحية والأثرية المصرية، التى استخدمت فى تزيين وجه عدة عملات ورقية وفضية برسم صورته، مثل فئة 20 جنيهًا، وغيرها على مدار عدة عصور.

وتعتبر مصر هي ثاني دولة عربية تقوم بطرح العملات البلاستيكية مستخدمة أحدث التصميمات العالمية وذلك بعد السعودية التي بدأت إتاحتها خلال عام 2020.

عقوبة عدم التعامل بها

لن تلغي العملة الجديدة أي من الإصدارات السابقة من الفئة نفسها مع استمرار العمل بها وتداولها.

نصت المادة 377 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها، ولم تكن مزورة ولا مغشوشة".

مميزات العملة الجديدة

تقاوم العشرين جنيه الجديدة للمياه والتمزق وعمرها الافتراضي 3 أضعاف عمر الفئات الورقية، مما يجعلها مطبقة لسياسة النقد النظيف ومعايير الاستدامة.

كما أنها تحمل ميزة وهو من الصعب تزييفها عن العملات الورقية من نفس الفئة والمصنوعة من القطن، نظرا لأن العشرين جنيه الجديدة مصنوعة من مادة البوليمر، ومن ثم تصبح أكثر أمانا في التداول والاحتفاظ بها أيضا، كما أنها أكثر مقاومة للحريق والماء.

العشرين جنيه الجديدة قابلة لإعادة التصنيع بجانب أنها أكثر مقاومة للتلوث مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة، ومن ثم فهي من المنتجات صديقة البيئة.

بجانب مزاياها المذكورة، فتعد أهم ما يميزها انها ستحمل الدولة تكاليف أقل في طباعتها على المدى الطويل، مما يوفر الكثير على خزانة الدولة، نظرا لطول عمر العملات البلاستيكية الأقل تعرضا للتلف.

تاريخ فئة العشرين جنيه

وأصدر البنك المركزي المصري عملة الـ20 جنيهًا لأول مرة في يوليو عام 1976، وتغير تصميمها مرتين في عام 1980 وكذلك في عام 2001.

ويتميز تصميم العشرين جنيهًا باللون الأخضر، وكذلك يتسم بوجود صور تاريخية على العملة، يحتوي الوجه على صورة لـ مسجد محمد علي ويحتوي الخلف على عربة حرب فرعونية.

وتتسم عملة العشرين جنيهًا بـ طباعة دقيقة لقيمة الفئة، وكذلك شريط تأميني مكتوب عليه رقم الفئة بطريقة التفريغ، ويتميز بطباعة بارزة ذات ملمس مميز.

ويظهر الشريط الـ تأميني بشكل متقطع ظاهريًا ومتصل من خلال الضوء النافذ ويظهر عليه شعار الجمهورية ورقم الفئة ويتغير لونه عند تغيّر زاوية الرؤية، وفقًا لـ الموقع الرسمي لـ البنك المركزي المصري.