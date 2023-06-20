الجريمة والعقاب.. الإعدام ينتظر المتهمين بقتل جارهم بالسلام

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض علي عاطلين المتهمين بالتعدي علي جارهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض والتسبب في وفاته بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم شرطة دار السلام.

كان قد تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة قسم شرطة دار السلام، بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول أحد الأشخاص "توفى متأثراً بإصابته بجرح نافذ بالصدر، وطرف ثانى شخصين، جميعهم مقيمون بدائرة القسم بسبب خلاف بين الطرفين حول الجيرة تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثانى على المتوفى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثانى وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللزمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وفي ذلك السياق قال المستشار القانوني، أيمن محفوظ “إن المتهم في تلك الواقعة يقع تحت نص المادة 2344 من قانون العقوبات، ويحكم على القاتل عمدا، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها”.

وأضاف: "إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد او المؤبد

وأيضا ارتكب الجاني جريمة إحراز سلاح أبيض دون تراخيص أو ضرورة مهنية ، طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٦ بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2019، حيث وضع عقوبة لحيازة أو إحراز أي من الأسلحة البيضاء الحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور والغرامة، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم طبقا لنص المادة 32 عقوبات، وسيتم محاكمة الجاني عن جريمة الضرب المفضي إلى موت أمام محكمة الجنايات، للمعاقبة على كل جريمة على حِدَة".