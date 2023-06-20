افتتاح مقر هيئة قضايا الدولة بمدينة 6 أكتوبر

افتتح اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل بحضور المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة مقر فرع الهيئة بمدينة السادس من اكتوبر .

كما تبادل الطرفان الدروع التذكارية تعبيرا عن التقدير المتبادل بينهما.

حضر الحفل، المستشار حسين مصطفى رئيس الهيئة السابق و المستشارون نواب رئيس الهيئة، واعضاء المجلس الاعلى للهيئة والمستشارون نواب، والمستشارون الأمناء العامون المساعدون.

الجدير بالذكر انه في عهد المستشار محمد بكر رئيس الهيئة تم تطوير وإنشاء الأفرع الآتية للهيئة:

• مشروع إنشاء وتشطيب مبنى الهيئة بمحافظة السويس.

• مشروع رفع كفاءة مبنى الهيئة بالغردقة محافظة البحر الاحمر.

• مشروع رفع كفاءة مبنى الهيئة بالعطارين محافظة الإسكندرية.

• مشروع رفع كفاءة مبنى الإدارة العامة للهيئة بالمهندسين محافظة الجيزة.

• مشروع إنشاء وتشطيب مبنى الهيئة بحدائق أكتوبر محافظة الجيزة.

كما كرم المستشار محمد بكر رئيس الهيئة المستشار حسين مصطفى رئيس الهيئة السابق وسلم سيادته درع الهيئة تقديرا لما قدمه للهيئة إبان فترة توليه رئاستها.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب وئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.

IMG-20230620-WA0011

IMG-20230620-WA0010

IMG-20230620-WA0009

IMG-20230620-WA0008

IMG-20230620-WA0007