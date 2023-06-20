محكمة روسية تغرم تليجرام أكثر من 47 ألف دولار لعدم إزالة قنوات تنشر معلومات مزيفة

فرضت محكمة روسية غرامة قدرها 4 ملايين روبل "47.520 دولارًا" على تطبيق تليجرام لرفضه إزالة 32 قناة نشر معلومات مزيفة حول العملية العسكرية الخاصة والمشاركين فيها.

وقالت وكالة أنباء تاس الروسية إن المحكمة أدانت تليجرام بموجب الجزء 2 من المادة 13.41 [من القانون الروسى للانتهاكات الإدارية] وفرضت عقوبة على شكل غرامة إدارية قدرها 4 ملايين روبل".، قال القاضى فى إصدار حكم المحكمة.

وبالإضافة إلى ذلك، رفضت الشركة الأم لتطبيق المراسلة الشهير إزالة بعض القنوات التى تعرض المستخدمون من خلالها للاحتيال وابتزاز الأموال.