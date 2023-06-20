توفير 104 وظائف جديدة بـ6 شركات بالقطاع الخاص في القليوبية

أعلنت محافظة القليوبية عن توافر وظائف القوى العاملة الجديدة 2023، حيث وفرت مديرية المحافظة 104 وظائف جديدة بـ 6 شركات بالقطاع الخاص ضمن النشرة القومية للتوظيف الجديدة التي أعلنتها الوزارة.

أوضحت إيمان السيد وكيل الوزارة بالقليوبية، أن وظائف القوى العاملة ضمن النشرة القومية للتوظيف الجديدة عددها 104 وظيفة في 6 شركات خاصة بينها مدرسة خاصة ببنها.

أوضحت وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية، أن الوظائف تأتي في إطار الجهود لمواجهة البطالة وتوفير فرص عمل في مختلف التخصصات والنوعيات بالقطاع الخاص، حيث تتوافر مزايا التأمينات الإجتماعية والتأمين الصحي، مشيرة أنه على الراغبين للتقدم لوظائف القوى العاملة الجديدة 2023 بالقليوبية التوجه لديوان الوزارة بالقاهرة أو ديوان المديرية بمجمع المصالح الحكومية بجوار المحافظة على كورنيش النيل ببنها أو مكاتب العمل لتقديم الطلبات والتوزيع على الشركات وإجراء المقابلات والتقديم متاح اعتبارا من غدا الأربعاء وحتى استيفاء الأعداد المطلوبة.