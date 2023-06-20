فيوتشر يهنئ أحمد رفعت بعيد ميلاده

هنأ نادي فيوتشر، أحمد رفعت لاعب فريق الكرة بالنادي، بعيد ميلاده والذى يوافق اليوم الثلاثاء، حيث كتب النادي عبر حسابه الرسمي بفيس بوك، نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا أحمد رفعت ، كل عام وانت بخير.

ويعد رفعت من اللاعبين المميزين بالفريق، ويرغب نادي الزمالك في ضمه في الميركاتو الصيفي، خاصة وأنه سبق له اللعب للفارس الأبيض وحصد الألقاب .

ويواصل فريق فيوتشر بقيادة مدربه علي ماهر، تدريباته للقاء المصري البورسعيدي المقرر له يوم 24 من شهر يونيو الجاري، وذلك في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.

وكان فريق فيوتشر قد توج بكأس الرابطة في أول نسخة لها الموسم الماضي وذلك على حساب غزل المحلة في المباراة النهائية، ويرغب الفريق في تكرار نفس الأمر هذا الموسم والفوز باللقب للعام الثاني على التوالي.

وخاض فريق فيوتشر لقاء ودى مؤخرا مع الهلال الليبي على ملعب السلام وحقق فيه الفوز بهدف للاشئ، وذلك استعدادا لموقعة المصري البورسعيدي الهامة.

يذكر أن فيوتشر يأتي في المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز حاليا وذلك برصيد 57 نقطة من خوض 30 مباراة.