محمد ياسين: سعيد بذهبية إفريقيا لسلاح سيف المبارزة

أعرب محمد ياسين لاعب منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة عن سعادته بالفوز بذهبية بطولة إفريقيا التي تستضيفها مصر على مجمع صالات حسن مصطفي بمدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة من 19 يونيو وحتى 23 من نفس الشهر .

وقال ياسين خلال تصريحاته: المباراة النهائية كانت في غاية الصعوبة ليست لكونها حاسمة للذهبية ولكن لأنها أمام زميلي في المنتخب محمد السيد ودائما ما تكون مواجهاتنا مميزة وممتعة وشديدة الصعوبة.

وأكمل: خضنا برنامج إعداد مكثف قبل انطلاق البطولة الإفريقية واختتمنا البرنامج بمعسكر مغلق في بورسعيد وذلك لكون البطولة مهمة في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024 حلمنا الأكبر .

وأوضح: نحن أسياد إفريقيا وأصبحنا ننافس على العالمية ونجحنا في إحداث طفرة في نتائجنا على مستوي الناشئين بتحقيق ميدالية ذهبية في الفردي والفرق في بطولة العالم للناشئين.

وأختتم ياسين تصريحاته : سنبدأ استعداداتنا لخوض بطولة العالم فى إيطاليا الشهر المقبل وسنبذل قصاري جهدنا لتحقيق ميدالية في البطولة لان هدفنا ليس التمثيل المشرف فقط.

وتوج "ياسين" بالميدالية الذهبية عقب فوزه على زميله بالمنتخب محمد السيد بنتيجة 14-10 في المباراة النهائية.

وكان محمد ياسين قد صعد للنهائي بعد الفوز على مواطنه أحمد السيد بنتيجة 15 - 9، فيما تأهل محمد السيد عقب فوزه على المغربي عبد الكريم الهواري بنتيجة 15-7.

وتقام البطولة بمشاركة 21 دولة إفريقية هي: "بنين، كوت ديفوار، مالي، موريشيوس، كينيا، الرأس الأخضر، السنغال، جنوب إفريقيا، تونس، الجزائر، ليبيا، المغرب، الكونغو، رواندا، توجو، نيجيريا، بوركينا فاسو، غانا، النيجر، الكاميرون، بالإضافة إلى مصر البلد المنظم، حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط الهامة من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024