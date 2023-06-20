إزالة 26 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات إزالة ورفع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ 21 بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

ففي مركز بني مزار، أزالت الوحدة المحلية اليوم الثلاثاء 12 حالة تعد بالبناء المخالف خلال حملة مكبرة لرفع وإزالة التعديات نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية ،حيث أسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات تعد بالبناء المخالف بحي شرق المدينة، و5 حالات تعد بالبناء علي أرض زراعية خارج الحيز العمراني بقرية الجرنوس التابعة للوحدة المحلية بشلقام، إلى جانب إيقاف حالة تعد علي أرض إصلاح زراعي في المهد بحوض الدمرداش بقرية القيس، وأخرى بقرية إبشاق، وتم تنفيذ الإزالة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وفى ذات السياق، نفذت الوحدات المحلية بمراكز أبوقرقاص ومطاي والمنيا، حملات مكبرة لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية للموجة 21، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 14 حالة تعد منها 9 حالات تعد بالبناء المخالف علي أرض زراعية وأملاك الدولة بمركز أبوقرقاص و حالة تعد بالبناء المخالف علي الأرض الزراعية بقرية جوادة بمطاي ،و 4 حالات تعد علي أرض زراعية بقريتي البرجاية وتله بمركز المنيا، وتمت الإزالة الفورية لكافة الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



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