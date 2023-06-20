انتظام سير الامتحانات بجامعة جنوب الوادي الأهلية

أجرى الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي جولة تفقدية بلجان امتحانات برنامج الطب والجراحة بجامعة جنوب الوادي الأهلية؛ حيث اطمأن رئيس الجامعة على حسن سير العمل بلجان الامتحانات، مشيرًا إلى توفير كافة سبل الراحة للطلاب.

شهد الجولة التفقدية الدكتور أحمد علي عامر مدير برنامج الطب والجراحة؛ حيث أدى طلاب برنامج الطب والجراحة وعددهم "215" امتحان مادة الباثولوجي.

الجدير بالذكر أن الدراسة بجامعة جنوب الوادي الاهلية بدأت هذا العام في برامج الطب والجراحة، العلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، حيث تعمل على تقديم خدمة تعليمية متميزة في اطار رؤية مصر 2030 والتي يعد قطاع التعليم من أهم مكوناتها.