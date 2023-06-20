وزيرا التنمية والهجرة يزرعان عددا من الأشجار بالغربية

حرص اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والسفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة على المشاركة في زراعة عدد من الأشجار بحي ثان طنطا ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة، كما تفقدوا أعمال تطهير ترعة القاصد من المخلفات من خلال الفرق التطوعية بالحي.

وقال اللواء هشام آمنة إن المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة الرئاسية تعتبر فرصة جيدة للتوسع في زيادة المسطحات الخضراء وإضفاء اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين بجميع المحافظات.

وأضافت وزيرة الهجرة، أنها سعيدة بالمشاركة في مبادرة 100 مليون شجرة، تلك المبادرة التي تحقق خطط التنمية المستدامة، التي تسعى الدولة المصرية الوصول إليها، وتعكس هذه المبادرة اهتمام القيادة السياسية بزيادة المساحات الخضراء في كافة أنحاء الجمهورية، وترتبط هذه الأهداف بشكل مباشر بأهداف المبادرات الرئاسة "حياة كريمة" و"مراكب النجاة".

وأوضح محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة بكافة المراكز والمدن والأحياء، إلى جانب توجيه المديريات الخدمية بالمشاركة في تنفيذ المبادرة حيث تم زراعة 170 ألف 54 شجرة منهم 123 ألف 648 شجرة من خلال الوحدات المحلية إلى جانب 46 ألف 406 شجرة من خلال مديريات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والطب البيطري، والزراعة، وجامعة طنطا.



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