عرض المتهم بقتل جاره في دار السلام على الطب الشرعي

أمرت النيابة العامة، بعرض متهم بقتل جاره، بسبب خلافات الجيرة علي الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات له، وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة القتل والتشاجر ، وحيازة أسلحة بيضاء، وأمرت بحجز متهم آخر علي ذمة التحريات.

وكشفت التحقيقات عن أن المجني عليه "رامي"، كان على خلاف قديم مع جاره، وكانا يتشاجران دائمًا، ويوم الواقعة قرر المجني عليه حل المشكلة، ولكن فور نزوله من المنزل باغته المتهم بطعنة غائرة نافذة في القلب أدت الي وفاته علي الفور.

تبين من مناظرة النيابة لجثة المجني عليه، أنها لشاب في العقد الثالث، مصاب بجرح طعني غائر في منطقة الصدر بالقرب من القلب، أدى إلى الوفاة.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، لكشف ملابساتها، كما استدعت شهود العيان لسماع أقوالهم .

وأكد شهود الواقعة أن المتهم باغت المجني عليه بطعنه نافذة، لم يتمكن من تفاديها، وأدت الطعنة الي سقوطه أرضا وتعرض الي نزيف شديد وتوفي قبل وصوله إلى المستشفي.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض علي عاطلين المتهمين بالتعدي علي جارهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض والتسبب في وفاته بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم شرطة دار السلام. كان قد تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة قسم شرطة دار السلام.

بالإنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول أحد الأشخاص "توفى متأثراً بإصابته بجرح نافذ بالصدر، وطرف ثانى شخصين، جميعهم مقيمون بدائرة القسم بسبب خلاف بين الطرفين حول الجيرة تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثانى على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.