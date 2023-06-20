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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

سر بناء الطرق الجبلية بشكل متموج وليس مستقيما

طريق جبلي
طريق جبلي
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أغلب الطرق تقام على خط مستقيم او بعض الانحناءات البسيطة عند الحاجة ولكن بالنسبة للطرق الجبلية على الجبال والقمم العالية تبنى الطرق الجبلية بشكل متموج بدل المستقيم وتهدف العملية إلى الحد من الطبيعة المائلة للجبل بٱعتبار أن قيادة المركبات على طريق متعرج يسهل من عمل الصعود والنزول إذ يضمن التقوس مزيدا من الإنبساط.

إضافة إذلك، لا تحضى أغلب العربات بالقوة الكافية للصعود إلى أعلى في طريق مستقيم وحتى لو كانت قوتها كافية لذلك فإنها ستفتقر إلى ما يكفيها من البنزين للسير على المنحدر مرارا وتكرارا، كما أن معظم الجبال لها مسارات منحنية طبيعية وهذا ما يسهل بناء طريق منحني بدلا من طريق مستقيم.

الطرق الجبلية طريق مموج طريقة مستقيم