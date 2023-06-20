"القومي للترجمة" يطلق النسخة الثالثة من مسابقة كشاف المترجمين

يعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، طرح مسابقة كشاف المترجمين في نسختها الثالثة، والتي تُخصص لترجمة مختارات من النصوص الإبداعية لشعراء مدينة الإسكندرية وكتّابها، بمناسبة اقتراب الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية.

‏‎وتأتي المسابقة في إطار الاحتفاء بمبدعي مدينة الإسكندرية وعيدها القومي في 26 يوليو، والتي تستهدف مبادرة المركز القومي للترجمة "كشاف المترجمين" اكتشاف المواهب الشابة من المترجمين والمترجمات في جمهورية مصر العربية.

‏‎ وتتضمن النصوص المطروحة للترجمة على شبكة المعلومات الخاصة بالمركز القومي للترجمة على مواقع التواصل الاجتماعي: نص "بحري الذي أعرفه" للكاتب والروائي محمد جبريل، ونص "سيدي بشر" للكاتب والروائي أحمد فضل شبلول، وقصيدة "هي إسكندرية" للشاعر جابر بسيوني، وقصيدة "التحدي" للشاعر فوزي خضر، وقصيدة "وصايا أبوللو" للشاعر فؤاد طمان.

وترسل الأعمال المترجمة عن النصوص المطوحة بالمسابقة عبر البريدالالكتروني التالي: awards@nct.gov.eg خلال الفترة من 25 يونيو إلى 10 يوليو2023، على أن تضم المشاركات ترجمته مكتوبة بخط simplified Arabic بنط (14)، بصيغتين word وpdf، بالإضافة إلى سيرة ذاتية باللغة العربية متضمنة "الاسم رباعي، وتاريخ الميلاد، والمحافظة، والمؤهل العلمي، والوظيفة، وبيانات التواصل" على البريد الإلكتروني أعلاه.

تُمنح مجموعة قَيّمة من إصدارات المركز للفائزين، بالإضافة إلى شهادات تقدير، كما ترفع أفضل الترجمات على شبكة المعلومات.