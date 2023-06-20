صلاح حليمة: تعامل مصر مع اللاجئين نموذج فريد يحتذى به.. صور

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية، إنه لاشك أن تعامل مصر مع اللاجئين بصفة عامة هو نموذج يحتذى به، فيما يتعلق بالتعامل مع هؤلاء المجموعات مختلفة الجنسيات من أراضي بعيدة أو قريبة من مصر، مشيرًا إلى أنه لا شك أن مصر تقدم للاجئين الدعم المالي و التعليم و الصحة والمعيشة.

وأضاف "حليمة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الأخبار" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أن مصر تتعامل مع اللاجئين كمواطنين مصريين بشكل فريد لا يوجد مثيل له في العالم، موضحًا أننا نرى في بلاد كثيرة أن هناك ازدواجية في التعامل مع بعض المهاجرين، ولا شك أن اللاجئين يحملوا مصر أعباء كثيرة ، خاصة أنها تمر بأعباء اقتصادية، إلا أنها تتشارك مع مجموعات اللاجئين كمواطنين وأبناء هذا الشعب.

وتابع، أن عدد اللاجئين في مصر كبير، وأكثرهم السودانيين ممن تركوا السودان مؤخرا واتجهوا لدول الجوار، حيث استقبلت مصر أكثر من 250 ألف مواطن سوداني، وعاملتهم كأبناء مصر تمامًا، مؤكدًا أن مصر تسعى لتحمل أعبائهم وهناك محاور أخرى تتعامل فيها مصر مع الدول العربية ومنظومات الأمم المتحدة والشئون الإنسانية.