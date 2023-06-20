المؤبد لـ4 قتلوا شابا اختلف معهم على سعر المخدرات في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة السابعة" بالسجن المؤبد لـ 4 أشخاص مدانين بقتل شاب بقرية الرياض مركز منية النصر محافظة الدقهلية بعد نشوب خلافات سابقة بينهم وتجددها بسبب سعر المواد المخدرة .

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي على قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محي الدين محمد الكناني، وأمانة سر أحمد كمال وشعبان خفاجى في القضية رقم 8580 لسنة 2022جنايات مركز منية النصر والمقيدة برقم 2282 لسنة 2022 كلي شمال المنصورة.

كان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية ، قد أحال كلا من "محمود.ش.ا.م"،20 عاما، وشهرتة "الجيزاوي"، عامل بمعرض موبيليا ومقيم عزبة الرفاعي قرية الرياض مركز منية النصر ، و"محمد.ا.ع.م"، وشهرتة"محمد أبورفاعي"، عامل زراعي ومقيم بقسم الكردي، و"محمد.ع.م.م"، وشهرتة "محمد الشرنوبي"، مقيم قرية الرياض مركز منية النصر و"رزق.م.ر"، مقيم قرية الرياض لأنهم في يوم 9\8\2022 بدائرة مركز منية النصر - محافظة الدقهلية، قتلوا المجني علية "شادي جمال السيد علي" عمدا من غير سبق اصرار وترصد إذ انهم وحال تقابل المجني عليه معهم على إثر مشاداة نشبت بينه وبين المتهمين "الثالث والرابع"، اشهر المتهمين سالفي الذكر فى وجه سلاحين أبيضين"سنجتين" مهددين إياه بهم وملوحين به فى وجه.

وعلى إثر موالاة نشوب المشاجرة مع المجني عليه أشهر المتهم الثاني السلاح الناري حوزتة "بندقية خرطوش" مهددًا المجني عليه بها مطلقًا منها عياًرا ناريًا بالهواء لإرهاب المجني عليه، وعلى إثر عدم إنصياع المجني عليه لإرهابه أشهر المتهم الأول السلاح الناري حوزتة"بندقية خرطوش" واطلق منها عيارًا ناريًا صوب المجني عليه فأصابه إصابة استقرت ببطنه مبتغيًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث ماقد حل به من اصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاصة به، فأفترش على إثرها المجني عليه الثرى مدرجًا بدماءه مفارقًا الحياة وكان ذلك حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره محرزا الثاني سلاح ناري بنقية خرطوش والثالث والرابع أسلحة بيضاء"سنجتين" مبتغين من ذلك إزهاق روح المجني عليه .

وأدلي جمال السيد علي ،62 عاما، بشهادتة امم النيابة العامة، انة حال تواجده بمسكنه، هاتفه أحد الأهالي وابلغه بإصابة نجله بطلق ناري وتحويلة للمستشفي فتوجه له وأبصره مدرجًا بدماءه ، وبإستبيانه الامر عن كيفية حدوث إصابة نجله ، لما علمه قيام المتهم الاول و3 أشخاص أخرين بالتعدي على نجله وإحداث إصابتة التي اودت بحياتة بان اطلق المتهم الاول صوبة عيارا ناريا من سلاح ناري حوزتة .

وشهد العقيد احمد رمضان زكي، رئس فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية، انتحرياتة السرية توصلت الى صحة وحقيقة الواقعة على نحو ماشهد به "والد المجني عليه"، وان قصد المتهمين إزهاق روح المجني عليه ، وان السلاح الناري حوزة المتهم الاول هو ذات السلاح المستخدم فى الواقعة.