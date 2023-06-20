وزيرا التنمية المحلية والهجرة ومحافظ الغربية يتفقدون المركز التكنولوجي بالديوان العام

تفقد اللواء هشام آمنة وزيرالتنمية المحلية والسفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة ومحافظ الغربية المركز التكنولوجي بالديوان العام والذي تم إنشائه وافتتاحه داخل الديوان العام بتكلفة 1.5 مليون جنيه لتقديم أكثر من 49 خدمة إلى جانب تلقي الشكاوى.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن المركز التكنولوجي يعمل ضمن بروتوكول تشغيل المراكز التكنولوجية والموقع بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة التنمية المحلية، حيث يسمح هذا البروتوكول بالربط بين إدارات الديوان وجميع مديريات الخدمات والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظة من خلال منظومة الصادر والوارد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى احتواء المركز على الخدمات والإمكانيات التكنولوجية المتطورة المرتبطة شبكات الإنترنت والاتصالات في إطار خطة الدولة للميكنة الشاملة والتحول الرقمي .

وأوضح رحمي، أن المحافظة لديها 12 مركز تكنولوجي على مستوى المحافظة تم تطويرهم لتقديم كافة الخدمات المميكنة وحصلت 10 مراكز منهم على شهادة الايزو 9001، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير العمل الإداري، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، باعتبار أن المواطن هو المستهدف الأول من جميع خطط التنمية على أرض الوطن.

وقال المحافظ، إن المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة يتكون من ١٢ شباك تم تخصيص أحدهم لذوي الاحتياجات الخاصة وآخر للاستعلام والرد على استفسارات المواطنين، كما تم تخصيص ٢ شباك لخدمة المواطنين لتلقي الشكاوى و٤ شبابيك للاستعلامات عن جميع الطلبات المقدمة لإدارات الديوان (التخطيط- خدمة المواطنين- خزينة- طلبات المرافق)، إلى جانب تخصيص ٢ شباك لطلبات مركز المعلومات والمرافق (طلب تصاريح الحفر- طلبات كارت الوصف) و ٢ شباك لخزينة التحصيل، مشيراً إلى أن المركز يحتوي على ٢٥ جهاز كمبيوتر و١٠ طابعات و١٠ اسكانر وبه وحدة ترتيب أدوار ونداء آلي لمنع التكدس.

وأضاف رحمي، أن المركز يهدف إلى الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة من خلال ميكنة الخدمات ضمن المجال التحول الرقمي، توفير تقارير لمؤشرات الأداء، توفير متابعة دورية لنسب إنجازات الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة وجاري تدريب العاملين لتفعيل جميع إدارات الديوان وربطها بالمركز التكنولوجي، مشيراً إلى أن المركز تلقى في اليوم الأول من عمله ٨٠ طلب بواقع (٢٣ طلب تصريح حفر أهالي- ٣ طلبات سداد عام- ٢١ طلب شكوى- ٣٣ طلب عاما).

وأوضح المحافظ أنه تم تدريب عدد من الكوادر البشرية التي كانت تعمل بالمحافظة على منظومة خدمة المواطنين، ضمن خطة تستهدف حوكمة مجال تقديم الخدمات للمواطنين لتحقيق أكبر قدرا من الشفافية ورضاء المتعاملين، في إطار من الميكنة للحفاظ على جودة وسرية المعلومات والبيانات.

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