جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية بأسوان تعلن استمرار دعمها لقرى بنبان والمنصورية والرقبة

أعلنت جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان بأسوان برئاسة المهندس هشام الجمل، تواصل الدعم الذى تقدمه لأهالى قرى بنبان والمنصورية والرقبة من خلال ضخ المزيد من الإستثمارات للقرى والمناطق المحيطة بمشروع الطاقة الشمسية ببنبان، والذى يعد أكبر مشروع لتجمع محطات الطاقة الشمسية فى مصر والعالم، بما يحقق حياة كريمة لأبناء هذه المناطق والقرى، وخاصة فى مجالات الصحة والتعليم والتمكين الإقتصادى للمرأة ومشروعات ريادة الأعمال .

وقال المهندس هشام الجمل رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان بأسوان، خلال المؤتمر الجماهيرى الدوري ، الذى عقده بموقع مشروع الطاقة الشمسية ببنبان، مع أهالى قرى بنبان والمنصورية والرقبة غرب النيل التابعة لمركز دراو بأسوان،بحضور حسام سلطان مدير الجمعية والمستشار الاعلامي للجمعية مروة البنا، أن جمعية مستثمري الطاقة الشمسية مستمرة فى دعمها لأبناء قرى بنبان بما يحقق عوائد تنموية وحياة كريمة للاهالى .

مؤكداً على حرص الجمعية علي تلبية إحتياجات الأهالى منها توفير سيارة لنقل المخلفات الخاصة بمركز الغسيل الكلوي ودراسة الاحتياجات الاخري، المتعلقة بالنواحى التعليمية، والصحية، والتمكين الإقتصادى لتنفيذها علي ارض الواقع.

من جهته عرض حسام سلطان مدير جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان، الإنجازات التى نفذتها الجمعية منذ تأسيسها فى يناير ٢٠٢١ داخل مجتمع قرى بنبان والمنصورية والرقبة ، موضحا للأهالي أنهم شركاء للتنمية، فى هذا الكيان الضخم لأكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية بقرية بنبان بأسوان، والذى يضم 32 محطة طاقة شمسية.

وأضاف" أنه تم تبنى خطة طموحة منذ تأسيس جمعية مستثمرى الطاقة لخدمة المناطق المحيطة بالمشروع بالتزامن مع فترة عمل المشروع والتى تستمر لمدة 25 سنة، تشمل 3 محاور رئيسية هى التعليم والصحة، والتمكين الإقتصادى.

واكدت مروة البنا المستشار الاعلامى للجمعية، أنه كان لزاما علينا تأسيس جمعية تضم مستثمرى الطاقة الشمسية لرعاية مصالحهم وإدارة شئونهم والتعامل مع الجهات الحكومية وغيرها، فضلا عن الدور المجتمعى الذى ستقدمة الجمعية لأهالى قرية بنبان المحيطة بالمشروع.



وفى سياق متصل، تناول المشاركين من الاهالى طرح عدد من المطالب والإحتياجات على مسئولى جمعية مستثمرى الطاقة خلال المؤتمر الجماهيرى، والتى وعد المسئولين بدراستها، فيما وجه الأهالى التحية للقائمين على مشروعات الطاقة الشمسية وجمعية مستثمرى الطاقة للتجاوب مع مطالبهم وإحتياجاتهم ، بعد وعدهم بإستمرار تقديم المزيد من الخدمات والدعم طوال فترة عمل مشروع الطاقة الشمسية خلال ال 25 سنة القادمة .

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