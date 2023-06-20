الزمالك يحصل على موافقة فاركو لضم محمود حمادة

توصل مسؤولو الزمالك إلى اتفاق نهائي مع إدارة نادي فاركو، للحصول على خدمات لاعب وسط الفريق محمود حمادة، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويضع مسؤولي الناديين خلال الفترة القادمة، الرتوش الأخيرة لضم اللاعب، فيما يتعلق بالمقابل المادي الخاص بالصفقة، وإمكانية انتقال لاعبين من الأبيض إلى فاركو في ظل التعاون المستمر بين الناديين.

ويسعى مسؤولوا الزمالك لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية القادمة، وتلبية احتياجات المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.