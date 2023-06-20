المؤبد لنجار متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لنجار متهم بالإتجار في المواد المخدرة"هيروين" بدائرة مركز الخانكة.

عقدت المحكمة برئاسة المستشار سيد رفاعى محمد حسين، عضوية المستشارين عماد فتحى حلمى ويصا ومصطفى انور احمد مؤمن، ووكيل النيابة أحمد كيلاني المهدي، وأمين سر مينا عوض ميخائيل.

تضمن أمر الإحالة في القصيه رقم 21633 /2023 مركز الخانكة، أن المتهم "م.م.س"، 42 سنة، نجار، ومقيم مدينة السلام، أنه في 9 أكتوبر من عام 2022، بدائرة مركز الخانكة في محافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأوضح أمر الإحالة، بأن توصلت تحريات المباحث بمهاتفة مصدره السري بإتجار المتهم في المواد المخدرة، وعلى الفور انتقل إلى حيث أيقن تواجده وأجرى معه محاوله شراء صوريه، أخرج المتهم على إثرها لفافة تحوي جوهر الهيروين المخدر فضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على تسعه واربعون ثقافة مماثلة ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالي حصيلتها والهاتف المحمول للتواصل مع متعاطيها.