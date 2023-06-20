كيف يمكنك عزل الأصوات؟

هناك الكثير من الاماكن المعزول بها الصوت ولا يصل اليها اي صوت بأي شكل من الأشكال ويتم عزل تلك الغرف بطرق معينة باستخدام ادوات معينة ومن اساسيات عزل الصوت هي ضمان عدم انتقال الصوت من الخارج إلى المكان المعزول والعكس بشكل تام، و ذلك من خلال استخدام المواد العازلة للصوت أثناء عملية الإنشاء.

ويتم تحديد نوع المادة المستخدمة في عزل الصوت بناء على مدى شدة وتردد الصوت وهذا يعني أن هناك اختلاف بين مواد العزل التي تستخدم وذلك بناء على طبيعة المكان ولشدة الصوت، فالمواد المستخدمة في العزل الصوتي في صالات السينما تختلف عن المواد العازلة في المنزل وكذلك غرف مولدات الكهرباء وكذلك الاستوديوهات والمسارح.

حيث أن الصوت ينتقل عن طريق الأبواب والنوافذ والشرفات والأسطح والجدران والأسقف والأرضيات فلكل مكان ظروفه مما يستلزم اسخدام مواد مختلفة ومتخصصين في عزل وعلاج الصوت.