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الثلاثاء 20 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

كيف يمكنك عزل الأصوات؟

عزل الصوت
عزل الصوت
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هناك الكثير من الاماكن المعزول بها الصوت ولا يصل اليها اي صوت بأي شكل من الأشكال ويتم عزل تلك الغرف بطرق معينة باستخدام ادوات معينة ومن اساسيات عزل الصوت هي ضمان عدم انتقال الصوت من الخارج إلى المكان المعزول والعكس بشكل تام، و ذلك من خلال استخدام المواد العازلة للصوت أثناء عملية الإنشاء.
ويتم تحديد نوع المادة المستخدمة في عزل الصوت بناء على مدى شدة وتردد الصوت وهذا يعني أن هناك اختلاف بين مواد العزل التي تستخدم وذلك بناء على طبيعة المكان ولشدة الصوت، فالمواد المستخدمة في العزل الصوتي في صالات السينما تختلف عن المواد العازلة في المنزل وكذلك غرف مولدات الكهرباء وكذلك الاستوديوهات والمسارح.

حيث أن الصوت ينتقل عن طريق الأبواب والنوافذ والشرفات والأسطح والجدران والأسقف والأرضيات فلكل مكان ظروفه مما يستلزم اسخدام مواد مختلفة ومتخصصين في عزل وعلاج الصوت.

عزل الصوت مواد العزل استخدام المواد العازلة