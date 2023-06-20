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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

القاصد يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة بنها لتفعيل التبادل الطلابي

توقيع برتوكول تعاون
توقيع برتوكول تعاون
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وقع اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية مع نظيره الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها بروتوكول تعاون لتفعيل التبادل الطلابي لكلية التربية النوعية بالمنوفية وبنها.

وقال القاصد أن البروتوكول يأتي في إطار التعاون والتبادل الطلابي المستمر بين الجامعات وقد جاء هذا البروتوكول لتفعيل التبادل الطلابي بين نوعية المنوفية وبنها أعتبارًا من الفصل الدراسي الصيفي للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ في المقررات Elective Courses والقرارات الأساسية والتدريب الصيفي للأنشطة العلمية والطلابية على أن يتم احتساب الدرجات والساعات المتبادلة عند التخرج.

حضر فاعليات التوقيع الدكتور محمد زيدان عبد الحميد عميد نوعية المنوفية والدكتور محمد ابراهيم عبد الحميد عميد نوعية بنها والدكتورة هيام مصطفى عبد الله منسق البروتوكول بنوعية المنوفية والدكتورة غادة شاكر عبد الفتاح منسق البروتوكول بنوعية بنها.

التبادل الطلابي البروتوكول التدريب الصيفي