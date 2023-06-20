المؤبد لشقيقين وآخر قتلوا شخصا وأصابوا 2 لخلاف على سعر المواد المخدرة في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة السابعة، اليوم الثلاثاء بالسجن المؤبد لشقيقين وأخر وذلك لإتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل أخرين بعد خلاف دب بينهم على سعر المواد المخدرة ونوعيتها وجودتها بمركز ميت غمر محافظة الدقهلية.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي على قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محي الدين محمد الكناني، وأمانة سر أحمد كمال وشعبان خفاجى في القضية رقم 38355 لسنة 2020 جنايات ميت غمر والمقيدة برقم 2648 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.

كان المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال كلاً من 'أحمد . م. ع .ف " - محبوس ، 29 عاماً ، مبيض محاره ، وشقيقه " محمود " 30 سنة ، مبيض محارة ، و"محمد . ع . ك. ش " وجميعهم مقيمون بقرية البوها مركز ميت غمر ، لأنه في تاريخ 20/11/2020 بدائرة مركز ميت غمر - محافظة الدقهلية قتلوا المجني عليه "محمود علي محمود الزناتي"، عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقدوا العزم علي قتله و أعدوا لهذا الغرض "بندقية خرطوش" وترصدوا له في المكان الذي أيقنوا سلفًا بتواجدهم به وما أن ظفر به "المجني عليه" حتي أطلق المتهم الأول صوبه عيارًا ناريًا أستقر بالصدر حال تواجد باقي المتهمين في مسرح الجريمة قاصدين إزهاق روحه.

كما تضمن أمر الإحالة شروع المتهمين في قتل المجني عليهما "محمد صلاح إبراهيم عبد النبي" و شقيقه "صلاح"، عمداً مع سبق الإصرار والترصد وأطلق المتهم الأول صوابهم عياراً ناريًا حال تواجد باقي المتهمين في مسرح الجريمة إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو إستقرار العيار الناري بالمجني عليه المتوفي.

وشهد المجني عليه المصاب محمد صلاح إبراهيم، أنه علي إثر خلاف سابق بينه والمتهم الأول ، وحال تواجده بأحد المقاهي تعدى عليه الأخير بالضرب بواسطة سلاح أبيض " مطواة" أستقرت بأنفه ولاذ بالفرار وبمرور برهة من الزمن حضر إليه شقيقه " الشاهد الثاني و المجني عليه المتوفي " بالسيارة الرقيمة( د م ط 5412) خاصة شقيقه وأستقلها رفقتهما وتوجه صوب إحدي المستشفيات ليتلقي العلاج إلي أنه فوجه بإستقلال المتهمين دراجة بخارية مترصدين له ، وآنذاك أطلق المتهم الأول عيارًا ناريًا من "بندقية خرطوش" أصاب المجني عليه المتوفي فأرادة قتيلاً و أعزه قصد المتهمين إزهاق روحهم.