بايدن يلتقي بخبراء الذكاء الاصطناعي لبحث إدارة مخاطر التكنولوجيا الجديدة

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء، مع خبراء وباحثين في الذكاء الاصطناعي في سان فرانسيسكو سبل إدارة مخاطر التكنولوجيا الجديدة.

ووفقًا لمسؤول في البيت الأبيض نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، تحدث الخبراء عن تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف، والأطفال، والمخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي إذا لم يتم تنظيمه بشكل صحيح، بالإضافة إلى بحث الاستفادة من التعليم والطب إذا تم بناء هذه التكنولوجيا بأمان منذ البداية.

وقال البيت الأبيض إن الذكاء الاصطناعي يمثل أولوية قصوى للرئيس الأمريكي، موضحا أن رئيس موظفي البيت الأبيض جيف زينتس "يشرف على عملية لتطوير إجراءات حاسمة بسرعة" بشأن الذكاء الاصطناعي خلال الأسابيع المقبلة.

وقال المسؤول إن مديري البيت الأبيض ناقشوا الذكاء الاصطناعي مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، حيث يعمل البيت الأبيض على تأمين التزامات من شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة بشأن التحديات من الحكومة والقطاع الخاص.

والتقى بايدن ونائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس، برؤساء جوجل ومايكروسوفت وشركتين اخريين للذكاء الاصطناعي في مايو بالبيت الأبيض، كما أعلنت إدارة بايدن عن استثمار 140 مليون دولار لإنشاء سبعة معاهد بحثية جديدة للذكاء الاصطناعي.