وزير الصحة لطبيب بمستشفى الحمام: «انت لابس كاب ليه؟».. شاهد

وجه الدكتور خالد غبدالغفار وزير الصحة والسكان، اللوم لأحد أطباء الاستقبال بمستشفى الحمام المركزى بمحافظة مطروح ، أثناء مروره على قسم الاستقبال ، حيث تلاحظ وجود أحد الأطباء وهو مرتديا " كاب" فوق رأسه .. قائلا " انت لابس كاب ليه .. ميصحش " ؟

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لتامين منطقة الساحل، وذلك من مستشفي الحمام المركزي.

كان في استقبال الوزير خلال الجولة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور احمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور رفيق محمد صلاح الدين سالم.

بدات الجولة بتفقد قسم الاستقبال بالمستشفي وغرفة الملاحظة، ثم غرف العناية المتوسطة بقسم العناية المركزة.

كما تفقد وزير الصحة العيادات والحضانات والغسيل الكلوي، والمبني الاداري الجديد والذي يشتمل علي بنك دم وغرفة عمليات وعناية.

وخلال الجولة وجه خالد عبدالغفار ، بتطوير قسم الرعاية ، كما وجه بضرورة توافر فنى أشعة على مدار 24 ساعة ، لاستقبال الحالات التى تحتاج لاجراء أشعة .



