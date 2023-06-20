وكيل صحة الشيوخ: رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3 آلاف جنيه خطوة مهمة

أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ، على أهمية القرارات التي تتخذها الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي للعمل على رفع الأجور، سواء للعاملين في الجهاز الاداري للدولة أو في القطاع الخاص. قائلا: إن الرواتب والأجور تضاعفت عدة مرات خلال السنوات الماضية وهو ما يحسب للرئيس السيسي وتوجيهاته للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين.

ونوه د.خضير، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بقرار المجلس القومي للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو القادم. لافتا: إلى أن قرار المجلس القومي، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال، ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية، وارتفاع معدلات التضخم.

وأكمل د.حسين خضير، إن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور، تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية تجاه عمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم وعمل نقلة حقيقية في دخول ورواتب العاملين بالقطاع الخاص تتناسب مع الأحوال المعيشية.

واختتم، أن الزيادات المتواصلة في الأجور والرواتب، تؤكد أن مصر لا تألوا جهدا في الارتقاء بمستوى معيشة مواطنيها ودخولهم، وفق رؤية متكاملة من جانب الرئيس السيسي.