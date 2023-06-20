غدا.. ملتقي فرص العمل والتوظيف للأطباء حديثي التخرج بطب عين شمس

تعلن إدارة رابطة خريجى جامعة عين شمس وكلية الطب ، بالتعاون مع مركز التوظيف بالجامعة عن انعقاد ملتقي فرص العمل و التوظيف للأطباء حديثي التخرج، تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،على الأنور عميد كلية الطب ، هالة سويد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ومكتب خريجي كلية الطب جامعة عين شمس تحت رعاية ريم الكباريتي مدير رابطة الخريجين بالجامعة ، و دينا ابراهيم سلام، ومركز التوظيف تحت إشراف أ.د. أحمد عبدالعزيز، و ذلك بمدرج البنهاوي بكلية الطب جامعة عين شمس غدا الأربعاء الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٣ فى تمام الساعة العاشرة صباحا و حتي الساعه الواحده ظهرا.

يشارك فى الملتقى ممثلى العديد من المستشفيات والقطاعات الطبية المختلفة، لعرض فرص العمل المتوافرة لديهم وكيفية التقدم لها و كذلك الإجراءات اللازمة للالتحاق بالعمل، حيث سيتواجد ممثلي القطاعات الطبية المتخلفة

وعلى هامش الملتقى التوظيفى سيقوم مركز التوظيف بعقد ورشة عمل عن كيفية استخدم لينكدان واهميته.