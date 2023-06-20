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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

غدا.. ملتقي فرص العمل والتوظيف للأطباء حديثي التخرج بطب عين شمس

عنوان الفاعليه
عنوان الفاعليه
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تعلن إدارة رابطة خريجى جامعة عين شمس وكلية الطب ، بالتعاون مع مركز التوظيف بالجامعة عن انعقاد ملتقي فرص العمل و التوظيف للأطباء حديثي التخرج، تحت رعاية  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،على الأنور  عميد كلية الطب ، هالة سويد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ومكتب خريجي كلية الطب جامعة عين شمس تحت رعاية  ريم الكباريتي مدير رابطة الخريجين بالجامعة ، و  دينا ابراهيم سلام، ومركز التوظيف تحت إشراف أ.د. أحمد عبدالعزيز، و ذلك بمدرج البنهاوي بكلية الطب جامعة عين شمس غدا الأربعاء الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٣ فى تمام الساعة العاشرة صباحا و حتي الساعه الواحده ظهرا.

يشارك فى الملتقى ممثلى العديد من المستشفيات والقطاعات الطبية المختلفة، لعرض فرص العمل المتوافرة لديهم وكيفية التقدم لها و كذلك الإجراءات اللازمة للالتحاق بالعمل، حيث سيتواجد ممثلي القطاعات الطبية المتخلفة 

وعلى هامش الملتقى التوظيفى سيقوم مركز التوظيف بعقد ورشة عمل عن كيفية استخدم لينكدان واهميته.

الخريجين جامعة عين شمس خريجي كلية الطب طب عين شمس مركز التوظيف