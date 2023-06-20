تايوان تشكر بلينكن على دعم واشنطن للسلام في المنطقة

أعربت حكومة تايوان اليوم الثلاثاء، عن امتنانها لوزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن لتأكيد دعم واشنطن للسلام عبر المضيق والتزامها الأمني ​​تجاه تايبيه، وذلك خلال زيار بلينكن للصين، حيث التقى الزعيم الصيني شي جين بينج لمحاولة تخفيف التوترات الصينية الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التايوانية، جيف ليو - وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية التايوانية - إن الحكومة أعربت عن تقديرها للتأكيد العلني لبلينكن على دعم السلام والاستقرار في المنطقة خلال زيارته للصين يومي الأحد والاثنين.

كما شكر ليو الإدارة الأمريكية على التزامها المتكرر بأمن تايوان منذ وصول الرئيس الأمريكي إلى السلطة في يناير 2021، وتابع أن "تايوان ستواصل تعميق شراكتها الأمنية الوثيقة مع الولايات المتحدة وتعزيز التعاون مع جميع الدول ذات التفكير المماثل من أجل حماية أمن مضيق تايوان والنظام الدولي القائم على القواعد، فضلًا عن السلام والاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وزار بلينكن الصين بهدف الوصول إلى استقرار العلاقات الثنائية، وسط تصاعد التوترات بين القوتين العظمتين.

وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع شي، أكد بلينكن التزام الولايات المتحدة بقانون العلاقات مع تايوان، والذي ينص على ضمان قدرة الأمة على الدفاع عن نفسها.

وقال بلينكن - في بيان ألقاه في مؤتمر صحفي أمس الاثنين: "نحن لا نؤيد استقلال تايوان"، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تزال تعارض أي تغيير أحادي الجانب للوضع الراهن من قبل أي من الجانبين، نحن لا نزال ملتزمين بالوفاء بمسؤولياتنا بموجب قانون العلاقات مع تايوان، بما في ذلك التأكد من أن تايوان لديها القدرة على الدفاع عن نفسها".