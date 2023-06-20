البورصة تخسر 2.6 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

تباينت البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 2.6 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين العرب، ليسجل في الختام نحو 1.178 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.37%، ليغلق عند مستوى 17,921.92 نقطة، وكذلك مؤشر EGX50 بنسبة 0.21%، ليغلق عند مستوى 3,292.43 نقطة.

كما تراجع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.3% ليغلق عند 21,708.15 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.33%، ليغلق عند مستوى 7,503.73 نقطة.

بينما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 2.05%، ليغلق عند مستوى 3,627.73 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 1.47%، ليغلق عند مستوى 5,351.8 نقطة، وصعد ايضا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.48%، ليغلق عند مستوى 2,974.47 نقطة.

سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 34.8 مليون جنيه، و 59.8 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 94.7 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 2 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 977.3 مليون سهم من خلال 73.8 ألف صفقة منفذة.