الكرملين: علاقات الصين مع الدول الأخرى لن تكون موجهة ضد روسيا

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن مستوى الشراكة الاستراتيجية مع الصين يسمح بأن نكون واثقين من أن العلاقات بين بكين والدول الأخرى لن تكون ضد روسيا.

وقال بيسكوف، للصحفيين اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال بشأن احتمال تطور العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بشكل إيجابي: "بالطبع تمارس الصين حقوقها السيادية لبناء علاقات مع دول أخرى ولا يجب التقليل من أهمية بناء علاقات يمكن التنبؤ بها بين الصين والولايات المتحدة".

وأضاف المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية: "مستوى التعاون والشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين يسمح لنا بأن نكون واثقين من أن بناء بكين لعلاقات مع الدول الأخرى لن يكون موجهًا ضد بلدنا".