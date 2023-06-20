ثنائي المقاولون يحصلان على دبلومة الإدارة الرياضية من فيفا

حصل ثنائي نادي المقاولون العرب أحمد هاشم مدير التسويق وحسن الشامي مدير شئون اللاعبين بقطاع الكرة على دبلومة الإدارة الرياضية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بالشراكة مع جامعة القاهرة والمركز السويسري للدراسات الرياضية.

وتسلم ثنائي المقاولون العرب شهادة الدبلومة في حفل التخرج للدارسين الذي أقيم بجامعة القاهرة، في حضور نخبة من الدارسين والمحاضرين من مصر وكافة أنحاء الوطن العربي وإفريقيا.

ويشرف على شهادة دبلومة «فيفا» الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، والدكتور عمرو محب مدير إدارة العلاقات الدولية بالأهلي، ودكتور عماد الزمر مدير مركز الدراسات التجارية، والدكتور محمد قطب مدير البرنامج.



وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن الدبلومة مهمة لصنع وثقل القيادات والكوادر في الأندية والمؤسسات الرياضية مشيرا إلى أن نادي المقاولون العرب يسعى ويعمل دائما على تأهيل وثقل كوادره من خلال المشاركة في مثل تلك الدورات الناجحة.