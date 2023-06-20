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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"الملابس الجاهزة": حريصون على نشر المفاهيم الحديثة داخل المنشآت الصناعية لرفع قدرات العاملين بالقطاع

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
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نظمت غرفه صناعة الملابس  الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية ورشة عمل عن المفاهيم الحديثة في إدارة الموارد البشرية  بقاعه اجتماعات مركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالعامرية بمحافظة الاسكندرية.

وصرح الدكتور محمد عبد السلام رئيس الغرفة بان  تنظيم فرع الغرفة الدائم بالعامرية للورشة ياتي في اطار جهود الغرفة لرفع كفاءة العاملين بالقطاع و تطوير قدراتهم حيث تناولت ورشة العمل الاستراتيجيات والتوجهات الحديثة لموظفي الموارد البشرية داخل المنشآت الصناعية وتضمنت يضا المسميات الوظيفية الحديثة في إدارة الموارد البشرية ودورها ومسئوليتها وكيفية استقطاب وتوظيف العمال والموظفين والمواهب من سوق العمل وإدارة التغير وكيفية التعامل مع المقاومات للتغير والثقافات المختلفة في بيئة العمل وكيفية إدارة الصراعات الوظيفية والمشاكل الإدارية داخل المنشات  وكيفية بناء واعداد الهيكل التنظيمي للشركة و التعريف بتطبيقات ونظريات التحليل الوظيفي وكتابه التوصيف الوظيفي للوظائف المختلفة و تطبيق نظام إدارة الأداء والتقييم الدوري للعاملين  وكيفية تنفيذ البرامج التدريبية.

وأضاف عبد السلام أن الورشة شهدت مشاركة الدكتور تامر حسني و الدكتور احمد عاشور من جامعة الاسكندرية بالاضافة الي عدد كبيرمن العاملين بمصانع الملابس بمنطقة العامرية بالاسكندرية و تم وضع الماده العلميه  والموضوعات وفقا لاحتياجات ومتطلبات المنشآت الصناعية المتخصصة و ان الغرفة تسعي من خلال خطط  التدريب السنوية الي  تلبية احتياجات القطاع في شتي المجالات الفنية والادارية. 

الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة ورشة عمل عن ادارة الموارد البشرية نشر المفاهيم الحديثة داخل المنشات الصناعية رفع قدرات العاملين بالقطاع الملابس والمفروشات