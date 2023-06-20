توزيع 6 ألاف كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالمنيا

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا جمعية الاورمان فى توزيع عدد 6ألاف كيلو لحوم على 3000أسرة ضمن الاسر الاولى بالرعاية اليوم الثلاثاء بقرى كوم والى والوان وسيلا الغربية مركز مطاى، وقرى ابو جرج واسنين وكفر الدوار وبنى صامت مركز بني مزار، وقرى طوخ وتل بنى عمران والناصريه وأسمو العروس مركز ديرمواس، وقرى حمزاوي وقلندوول والروضه وتنده مركز ملوى.

وأكد ياسر بخيت، وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بالمنيا، ان توزيع اللحوم جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع مراكز وقرى محافظة المنيا.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.

واضاف أن عملية التوزيع جاءت من خلال لجان من الجمعيات الأهلية، بحضور مندوبين من التضامن وجمعية الأورمان، لضمان وصول اللحوم إلى مستحقيها من خلال كشوف تم مراجعتها.

وأشاد شعبان، بجهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى مؤكدا أن أهم ما يميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة وأخرى في السلع الغذائية ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون، وان الهدف منه هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بعدما كانت تعمل في جزر منعزلة، أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا دون ازدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات تم إنشائها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.

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