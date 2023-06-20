بمشاركة وزير الشباب.. انطلاق ماراثون الرياضة من أجل التنمية في العريش

نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، ماراثون الرياضة من أجل التنمية "دراجات هوائية - سيارات رياضية"، وذلك في حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، نائبًا عن المحافظ الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة والقيادات الرياضية ومشايخ القبائل والعواقل.

وانطلق الماراثون من أمام مركز شباب المساعيد وحتى جامعة سيناء في مدينة العريش بمشاركة 2000 شخص، بهدف توسيع المشاركة في الأنشطة الرياضية ودعم الشباب والحفاظ على الصحة العامة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، اهتمام القيادة السياسية بنشر الرياضة في مختلف محافظات الجمهورية، للحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين خاصة النشء والشباب، وجعل الرياضة أسلوب حياة بما يحقق أحد أهم أهداف الدولة في مجال الرياضة والصحة، عبر تشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية، مشيرًا إلى أهمية الرياضة في حياة الفرد، ودورها في تنشئته بصورة إيجابية.

وأضاف سكرتير عام المحافظة، أن المحافظة بالتعاون مع الشباب والرياضة تعمل علي تنفيذ برامج التنمية المستدامة في ظل رؤية مصر 2030، من خلال البرامج المنفذة في تنمية مهارات الشباب وصقل المهارات والتوعية المجتمعية والمشروعات التي يتم تنفيذها داخل المنشآت الشبابية.